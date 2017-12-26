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海上牧云记姬公主喜欢牧云笙吗？姬公主结局怎么样

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2017-12-26 17:14:00| 编辑：一个旅人

《海上牧云记》剧中姬公主一直生活在地下城中，时刻都想这要复国。遗憾的是最后没有成功。不少网友都对姬公主喜欢谁感到了好奇，姬公主是有喜欢的人吗?喜欢的人是谁?姬公主从一出生就在地下城中，姬公主有多大了?

海上牧云记

自牧云氏从姬氏手中夺走了皇权，修建了地下城，就被其将他们关押于此，并派了河洛奴来看守。住在地下宫殿的姬公主心中的仇恨与日俱增，她誓要完成父亲复国的梦想，杀光牧云氏人。姬昀璁令龙锦焕来完成当年的承诺。姬昀璁抓了牧云陆、穆如寒江和苏语凝，要开启杀光牧云氏的第一步。

姬公主为了复国，精心算计每一步，但是在种种的争锋相对和步步为营之后，姬公主的面具终于被揭开了，所有的一切最终都未能让姬公主随心所愿。她没有得到自己最想得到的东西，反而是让自己受尽了煎熬。

姬公主这一生为了仇恨而活，一心想着怎么消灭牧云氏，没有多余的时间去谈情说爱，所以她没有对任何人心动。

这一天，牧云笙的住处外来了一位神秘女子，蓝钰儿猜测是来求画的，虽然这位神秘女子是来求牧云笙给自己画一幅画，可她的目的绝对不是这么简单。之后在这位神秘女子设计下支开了牧云笙，偷走了那副蕴含九州秘术的《牧云珠幻图》。

海上牧云记

据悉，在小说中姬公主对牧云笙是有好感的，这也是一条继盼兮之后在牧云笙身上的感情线，不过最终没有结果。

姬公主应该是很有大了吧!毕竟王朝的灭亡和王朝的建立都经历过。不过玄幻电视剧并不能用正常思维，他们活的应该也很久!

看完这篇文章有何感受？

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