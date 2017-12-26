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黑豹预告片在线观看 黑豹剧情介绍

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2017-12-26 17:11:23| 编辑：一个旅人

喜欢看超级英雄电影的小伙伴们，在看完前不久官方发布的《复仇者联盟3》的中文预告片后，是不是对即将上映的黑豹独立电影也更加感兴趣了呢?在复联3中，黑豹带着自己的子民全力奋战灭霸的画面也是非常的震撼，那么黑豹和他的子民都有着怎么样的秘密呢?黑豹初步定档于2018年2月16日在美国上映，最近，黑豹公布了首支中文预告片，一起来看看预告片都说了什么。

漫威电影《黑豹》新剧照公布 超级英雄国王单挑反派

黑豹

黑豹(Black Panther)是美国漫威漫画旗下超级英雄，初次登场于《神奇四侠》第52期(1966年7月)，由编辑斯坦·李以及漫画家杰克·科比共同创造，是第一位在主流美国漫画公司登场的非讽刺黑人超级英雄，也是非洲国家瓦坎达(Wakanda)历任国王的称号。现任黑豹本名特查拉(T‘Challa)以相当优异的成绩毕业于牛津大学，在其父——前任黑豹特查卡(T’Chaka)去世后，他接任黑豹的称号成为瓦坎达国王。后加入复仇者联盟，和好友钢铁侠一样，毕业于世界名牌大学的他也是一位相当聪明的科学家，经常为复仇者联盟研发各种高科技装置，而他的前妻则是X战警成员暴风女。

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漫威电影《黑豹》新剧照公布 超级英雄国王单挑反派

《黑豹》今日放出了一组新剧照，黑豹和大反派Killmonger，以及片中的各种重要角色都悉数亮相。

漫威电影《黑豹》新剧照公布 超级英雄国王单挑反派

剧照除了有角色之间的对话镜头外，还出现了大量的打斗场面，可以看出本片的动作戏绝对非常火爆。电影将在2018年2月16日北美上映。

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《黑豹》是由美国漫威影业公司出品的科幻动作电影，由瑞恩·库格勒执导，查德维克·博斯曼、安迪·瑟金斯、露皮塔·尼永奥、迈克尔·B·乔丹联合主演。

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该片于2018年2月16日在美国上映。影片故事发生在《美国队长3》之后，讲述了黑豹回到了瓦坎达担任国王，然而当过去的劲敌再次出现，他被卷入一场正邪大战的故事。

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此外，黑豹还是第一位在主流美国漫画公司登场的非讽刺类的黑人英雄。而影片的导演瑞恩库格勒则是银幕新人，同样也是黑人。

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