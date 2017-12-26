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神秘巨星国内什么时候上映？神秘巨星剧情介绍

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2017-12-26 17:09:46| 编辑：一个旅人

小编对于印度电影关注的不多，却单独对阿米尔。汗的电影格外赞赏，无论是《三傻大闹好莱坞》、还是今年大火的《摔跤吧爸爸》都让人知道了阿米尔汗出品的电影就没有烂片的说法。而阿米尔汗的又一新作《神秘巨星》内地定档了。这也是今年继《摔跤吧爸爸》之后米叔的又一电影。跟着小编一起来看看吧!

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摔跤吧!爸爸》之后，阿米尔·汗的新片《唱歌吧!爸爸》，不对，是《神秘巨星》将与中国观众见面。有消息称，《神秘巨星》已定档2018年1月19日，与《奇迹男孩》同天上映。

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《神秘巨星》讲述了这样一个励志故事：出生在小城镇穆斯林家庭的尹希娅一直有一个梦想：成为全世界最优秀的歌手，可却遭到家暴成性的父亲百般阻挠。懦弱的母亲除了背着父亲悄悄满足尹希娅许多小需求以外，并没有办法实质性的改善她的生活，没有勇气离婚带她离开这个女人不受尊重的地方，更没有勇气支持她的梦想。追梦心切的尹希娅在视频网站上，以“神秘巨星”为名，穿上罩袍上传自己的唱歌视频，不仅被观众喜欢，那些政客、明星音乐导演也纷纷转发她的视频，甚至音乐导演夏克提·库马尔也向尹希娅抛出了橄榄枝。在夏克提和好朋友钦腾的帮助下，尹希娅开始一步步向梦想靠近…

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与《摔跤吧!爸爸》一样，本片也是由阿米尔·汗自己的公司制作，并由他担当主演，只是由发福的父亲转身而为痞气十足的当红歌手。两部电影在主题和情节上也十分相似，都是讲述女孩在一位导师的鼓励下，挣脱外在的桎梏，勇敢追求梦想，最终实现自我的故事。甚至连小女孩都是同一位演员饰演——泽伊拉·沃西姆曾在《摔跤吧!爸爸》中饰演少年吉塔。

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