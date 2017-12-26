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爱的帕斯卡好看吗？爱的帕斯卡剧情介绍

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2017-12-26 17:08:54| 编辑：一个旅人

现在的电影电视剧各种题材层出不穷，有的出人意料地拿到了高票房并且不断地创造着记录，但是也有的出人意料地拿到了低票房，豆瓣的评分更是低的不能再低，这部电影就是杜海涛等人主演的《爱的帕斯卡》，这是怎么回事呢?

爱的帕斯卡

《爱的帕斯卡》当然片名首先想到的又是一部二次元逗比电影。但是逗比归逗比却一天之内狂揽了四千多元的票房，狠甩了同期电影《芳华》几百条街。也用实力证明了自己，从上映到下架创下了不少票房纪录。

冯小刚导演的芳华电影上映不到24小时票房就轻松突破一亿，豆瓣评分也是高达7.9分，看过的网友无不称赞，还有好多小伙伴感动的落泪。而反观《爱的帕斯卡》不仅票房低，在豆瓣上的评分也低，有看过该部电影的影片说：1星是给几位老演员的，其他全部负分。真的是可惜了许还山和奚美娟几位老演员了，原来拍电影还可以拍得那么烂!涨见识了喔。

爱的帕斯卡

当然这么低的票房也有人为其喊不平：就允许战狼2打破最高纪录，就不允许别人打破最低纪录了吗?可大家有所不知，杜海涛主演的《爱的帕斯卡》前段时间同《战狼2》一起获奖的!该电影在第13届中美电影节斩获颇丰，将国际大奖“金天使奖”拿下。导演刘海还大言不惭的说：“票房这个要看观众，如果说非要估计一个数的话，5个亿是起码的吧!”打脸啊!

爱的帕斯卡

而对于上映一天票房不到五千就下架，官方的解释是“鉴于老师和年轻学子正面临紧张的考试季，可能会做过现在安排好的这个档期，综合基层院线工作人员的意见，为了让这部有情怀有品质并对老师和学生们有特殊意义的好电影被更多的人关注和看到，故制片方紧急调档，计划改到明年一月适当时间再推出。”难道说票房不好怪学生放假，怪学生考试?

爱的帕斯卡

相信在4000票房的渲染下再次上映，应该突破万元大关不在是梦想，毕竟还是有很多好奇心害死猫的观众乐意为此买个单什么的。讲真4000的票房，制片方和剧组成员能分到手的也是没多少，更不要说哪些高额的演员费和制作费了。这应该是影史以来盈亏比例输的最惨的电影吧。

看完这篇文章有何感受？

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