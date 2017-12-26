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《闪之轨迹4》新情报 可操作角色为系列最多

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2017-12-26 17:07:44| 编辑：林克醒来

近日，Fami通杂志采访了日本falcom公司的近藤社长，他也为玩家带来了一些PS4游戏《英雄传说：闪之轨迹4》的全新情报。

《英雄传说:闪之轨迹4》情报 可操作角色历史最多

采访情报：

-本作是让从2004年开始启动的“轨迹”系列告一段落的重要作品

-副标题采用了“THE END OF SAGA”字样。另外，标题LOGO也包含了轨迹系列的全部要素

-从标题可以看到，本作将是《闪之轨迹》系列的最终章

-《闪之轨迹4》将拥有凌驾于前作的丰富剧情，在巨大军事国家·埃雷波尼亚帝国所发生的一系列事件终于将迎来结局

-制作组希望新作能够满足一切老玩家的期待

闪轨终章 《英雄传说：闪之轨迹4》最新剧情＆截图

-由于游戏现在还不能详细的说明，本作是以接受前作黎恩绝望的结局的角度进行描写

-在前作《闪之轨迹3》最后，由于“巨大黄昏”的发动，使禁忌的“诅咒”一瞬间蔓延帝国全土，主角“灰之骑士”黎恩·舒华泽也因鬼之力暴走而丧失自我

-主角是否还是黎恩这一点也非常值得注意

-来自《零/碧之轨迹》的罗伊德、艾莉，与来自《空之轨迹》的玲等系列人气角色都将在本作中登场

-可玩角色超越前作，为系列最多

《英雄传说:闪之轨迹4》情报 可操作角色历史最多

-战斗系统方面在继承了前作“勇气指令”和“break” 要素的同时，再进行系统各方面的完善

-登场人物是历史最多，制作组为每个角色准备了精彩的故事线，让每个角色更为丰满

-游戏目前完成度45%

《英雄传说：闪之轨迹4》将于2018年秋季登场，敬请期待。

看完这篇文章有何感受？

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