腾讯公布《绝地求生》国服反外挂计划 杜绝使用外挂

今天，腾讯正式公布《绝地求生》国服五大反外挂计划——腾讯将从运营、技术、监管、法律、自控等不同维度，与外挂制作者及使用者进行全面“攻防”。

腾讯表示，将从源头切断外挂的制造，用系统阻隔外挂的使用，正向引导玩家杜绝使用外挂，从需求端打击外挂市场，从而净化《绝地求生》国服游戏环境。

在《绝地求生》国服还未上线前，腾讯就已经着手解决《绝地求生》国服的外挂问题，并通过一些列“反外挂”实际行动，表达坚决抵制外挂的态度，力求每位玩家的游戏体验及合法权益不受侵害。

《绝地求生》国服五大反外挂计划：

1、反外挂小组成立

为保障玩家拥有一个绿色、公平的游戏环境，国服运营团队已联合“腾讯游戏安全中心”、“腾讯安全管理部”成立“国服反外挂专项小组”，致力通过技术和法律手段保障游戏稳定运营。

2、TP反外挂保障

国服将采取全年无休的安全保障，在提高外挂使用门槛的同时，通过一系列技术手段快速对外挂样本进行实时收集和分析。力求在短时间内及时查证及时打击，所有外挂使用者一经查实将遭到最严厉处罚。

3、严谨举报查证

《绝地求生》国服会实时将举报数据与TP反外挂检测进行交叉校验，所有有效举报都能得到线上举报结果反馈。反外挂专项小组号召玩家们一起参与到维护游戏环境的行动中来。

4、线下刑事打击

腾讯安全管理部长期与警方保持合作，在外挂打击领域拥有丰富的线下刑事打击经验。“国服反外挂专项小组”将持续积极配合警方对外挂等黑产进行线下刑事打击，致力从源头对外挂进行拦截围堵。

5、独创游戏信用

腾讯游戏安全中心将为《绝地求生》国服独创一套“绝地求生专属游戏信用体系”，鼓励玩家持续保持正向、健康的游戏行为，减少在游戏中使用外挂、挂机、恶意辱骂等作弊和消极行为，为玩家提供更好的游戏环境和游戏体验。