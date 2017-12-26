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神舞幻想最终打boss有什么技巧？神舞幻想最终boss打法攻略

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2017-12-26 16:57:32| 编辑：一个旅人

神舞幻想最终boss怎么打，最终boss打法技巧攻略。游戏中面对BOSS是个存活型，如何应对最终的boss呢，下面就是小编带来了这篇攻略，希望可以帮到大家哦。

这个BOSS是个存活型打法BOSS，需要你撑过3次对话即可算胜利!但是可能因为是新的团队做的新游戏。这个BOSS数据设计的有点变态。经常满血秒，一点机会都不给你，这个估计后续会通过补丁改进，下面说下具体打法：

一 这个BOSS会改变自己的攻击类型，玩家需要通过观察判断BOSS此时攻击方式(剑针或者元灵)判断方式为一 胸前月食动画，二 攻击你的时候你对应的技能弱点能量点会被偷走(有时候看不到动画只能通过这个判断BOSS此时的技能类型)，这个BOSS目前攻击力太变态，就算应对正确也有可能直接秒(我遇到过会死的莫名其妙，这个无解 可能是我的血量太少)。如果弄错不好意思，下一回合你就躺地上看电视!PS:因为BOSS会改变攻击类型，剑阵和元灵互克，当判断好BOSS技能类型后千万用另外一个系的技能互克!如果用同系技能那么恭喜你，你会死很爽的最后每人都要准备2套技能，切记切记

二 打这个BOSS最低血量属性标准：

最终boss打法两种打法：1 减伤流：血量4100 减伤 30% (上下有些许浮动) 2闪避流：血量4100 闪避 40%(同样有少许浮动)如果满足要求，在配合***作，基本可以打过去!PS:岚湘的加防 加闪避技能 最好加满,(最少保证5级以上且要时刻保持这个状态)援护首选云倾，不建议岚湘援护，岚湘技能非常实用，用作援护太浪费可以应对突发状况，毕竟手里有奶!心里有数!你们懂得三 其他道具要求 群体复活药回最高血量的20个(不低于)，乌龟药越多越好，满血瞬回20(不低于) 神誓 10级(不低于)技能最好全点到顶，道具都进行强化到顶 (某些装备只强化一次远远不够用)如果后面还没玩到终章的朋友看到的话，记得在去东海(最后一个地图)前 就把这些东西准备好，不然的话属性不够到时候有你虐心的。

看完这篇文章有何感受？

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