海克斯科技圣诞礼物活动奖励有什么？2017LOL海克斯科技圣诞礼物活动地址

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海克斯圣诞礼物活动：

开启海克斯科技圣诞礼物有机会获得 海克斯限定礼物、稀有礼物和豪华礼物

1、充值钻石

钻石可以购买守卫皮肤，同时获赠卡片

2、海克斯科技圣诞礼物

购买1个守卫，赠送1个海克斯科技圣诞礼物;同时购买10个守卫，赠送11个海克斯科技圣诞礼物

任意5个海克斯科技圣诞礼物的奖励道具可以熔铸1个永久皮肤 有机会获得海克斯科技 克格莫、零之枪骑 赫卡里姆、摄魂使者 薇恩、新创战纪 希维尔、海克斯科技 安妮、恐惧新星 德莱厄斯、龙的传人 李青 亢龙有悔、龙的传人 李青 飞龙在天、龙的传人 李青 跃龙在渊、龙的传人 李青等皮肤，熔铸可能会出现已拥有皮肤，熔铸获得的道具可以领取至任意大区，但不能继续用于熔铸。

海克斯圣诞礼物活动网址：点我

活动规则：

1使用Q币充值钻石，10Q币充值100钻石。直接消耗15000蓝色精萃兑换200钻石，每个QQ号限兑换一次。

2使用钻石兑换珍稀守卫皮肤，其中200钻石兑换1个“河蟹陛下守卫(7天)”，赠送1个海克斯科技圣诞礼物并自动打开获得奖励。

3守卫皮肤将直接发放到绑定的帐号及大区中，从兑换时开始计算时限，兑换多份守卫皮肤，使用时间叠加。

4使用合成功能，可以将任意3个奖励合成一个永久皮肤，可能会获得已拥有的皮肤

5合成的道具可以领取至任意大区，或者继续用于合成。

6如果获得皮肤但未拥有英雄，仍然可以领取到指定大区，购买了相应英雄之后即可使用。

活动问答：

Q:打开海克斯科技圣诞礼物能够获得什么道具?

A:开启海克斯科技圣诞礼物有机会获得海克斯限定礼物、稀有礼物、豪华礼物

Q:我如何获得钻石?

A:1)在活动页面上通过Q币、微信支付、银行卡、财付通等方式充值钻石;

2)直接消耗15000蓝色精萃兑换200钻石，每个QQ号限兑换一次。

Q:期限守卫皮肤和图标的时限如何计算?

A:每个期限守卫皮肤有效期为7天，若兑换多个守卫皮肤，则其使用期限叠加计算，使用期限从领取时开始计算，即：1个为7天，2个则为7+7=14天，3个则为7+7+7=21天，依此类推;

Q:为什么我领取的皮肤一直查看没有到账?

A:皮肤将在领取后的2小时内到账，也可以通过掌上英雄联盟查看皮肤到账情况。

Q:为什么我领取的皮肤提示不可用?

A:这是一个显示错误，实际上已经领取成功，请在实际游戏对局中使用。