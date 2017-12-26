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steam错误代码怎么回事？steam错误代码解决方法大全

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2017-12-26 16:46:05| 编辑：一个旅人

由于各种各样的原因，国内玩家使用steam平台的时候经常会出现错误代码，导致社区和商店等网页打不开，比如前几天的大规模118错误代码情况。很多玩家都想知道steam错误代码怎么办，下面小编就为大家带来steam错误代码问题解决方法汇总，一起来看看吧。

steam错误代码怎么办

steam错误代码分为很多种，比较常见的有118、105、103和101等等，造成这些错误代码的原因有很多种，有时候是服务器的问题，有时候则是其它问题。不同问题的解决方法也是不一样的，其中比较常见的解决方法有如下几种：

1、更改主页

首先打开steam的设置界面

steam错误代码怎么办

接着在网页浏览器中找到主页输入框，在框中将浏览器主页设置成百度。

更改主页

根据玩家们的反映情况来看，这个方法有时候灵有时候不灵，但是这个应该算是最简单的了，如果不行的话还有下面其它的方法。

2、使用STEAMCOMMUNITY 302

STEAMCOMMUNITY 302是论坛大神专门为国内玩家访问steam商店社区而制作的软件，使用方法非常简单，点击图中的启动服务就可以了。

使用STEAMCOMMUNITY 302

点击下载STEAMCOMMUNITY 302

3、UsbEAm Hosts Editor

UsbEAm Hosts Editor

这个软件和上面那个软件一样，都是为国内玩家访问steam社区商店而制作的，它的功能更加丰富，但是操作也稍微麻烦点，具体的操作方法大家可以在下面的下载页面里看到。

看完这篇文章有何感受？

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