cf永久绝版98K冰雪霸主怎么免费得？cf永久绝版98K冰雪霸主获取方法

cf98K冰雪霸主是一款打盲狙神器，指哪打哪，将于2018年1月17日在新版本“沙海生存”中与大家见面。相信很多玩家已经跃跃欲试想要体验一把该武器的魅力之处，可是不知道cf98K冰雪霸主怎么得?下面带来的是cf永久绝版98K冰雪霸主免费领取方法，不花钱就可以直接获得绝版98K哦。

cf98K冰雪霸主怎么得?

其实入手cf永久绝版98K冰雪霸主的方法非常简单，即日起只要进入cf元旦神枪节活动页面，预约新版本“沙海生存”即可直接获得该武器奖励，没有任何的门槛。详细预约步骤如下：

1、12月29日~1月7日预约期间点我进入cf元旦神枪节活动页面;

2、找到沙海生存介绍下方的红色“点击预约”按钮;

3、根据提示完成预约即可领取cf98K冰雪霸主神器。

cf98K冰雪霸主武器介绍：

cf98K冰雪霸主是一般狙击枪，在98k的基础上增加了3发子弹，弥补了该武器子弹不足的缺陷。98K冰雪霸主的一大亮点在于可以开二倍镜，相对于gp的一倍镜来说确实提高了不少，特别适合喜欢打盲狙的玩家使用。

最后需要再一次提醒玩家，cf98K冰雪霸主武器会在12月29日的时候通过预约方式免费获得，喜欢的玩家届时记得参与哦，永久绝版武器错过不再有，领到就是赚到。