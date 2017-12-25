《绝地求生》Impala市怎么玩 Impala玩法图文攻略详解

《绝地求生》在新的沙漠地图中东部有一个小城Impala，那么Impala市怎么玩呢？今天小编就为大家带来玩家“梦回花台”分享的《绝地求生》沙漠地图Impala市玩法图文攻略详解，一起来了解一下吧！

位置

(上图红圈处为Impala所在位置)

点位地理特性

Impala是沙漠地图位于正东方偏中位置的大点：西有LOL城和陨石坑渣客阵的素质三连、北有峡谷EA城、南接P港、东望三岛，是沙漠图的重要枢纽之一。在沙漠地图，野地丘壑纵横高低起伏，车辆的越野性能普遍不佳，所以交通机动对公路网络更加依赖。而Impala的位置决定了一旦飞机从地图东部偏中开始航线，或者南北航线时靠近地图东部，爱慕帕拉都会成为访客络绎不绝的热点。所以这个地方引起了小编的兴趣，决定来此调研。

(上图为鸟瞰视图)

Impala在大地图上看不大，但是如果研究这里发现这里是一个内含紧缩外延广大的点位。

Impala地区主城区可被分为北厂南城中枢纽，根据小编的经验。在北厂区能尽快找到武器装备和防具，南城区更多的机会获得补给和高级配件，至于枢纽房鲜有惊喜，但是有朋友和我说他总在枢纽房捡到98k，这就需要更多的跳伞去验证了。

从鸟瞰视图能明确观察出，作为一个城市点。Impala的建筑相对比较分散，它更像经典海岛图的PRS三城，缺少高大的建筑，以低矮建筑为主;缺少密集布局，以宽阔错落的巷道为主;缺少门对门窗对窗的纯粹CQB，以视野条件良好大范围(相对)机动为主。结合新版本的伤害模块机制，冲锋枪在这一地区可谓无比强势，而且“巷战是狙击手的天堂”在这一地点很好的体现。

打法推荐

早期落地打法推荐

Plan A：无论游戏模式，以抢占北厂为第一任务。北厂区非常好找枪，而且因为视野相对开阔，如果有一起落地的对手也很好制定应对方案，无论是打是跑都有很多周旋的空间。如果没有对手竞争就可以速度找到最基本的防弹衣+远近两套武器的基本装备。然后可以根据已掌握的情报和装备选择找车转移或者图谋另外两区。

Plan B：以南城区最东南角的教堂为核心，速度落地偷摸发育。这么做可以保证难以被团灭，但是存在挥之不去的随时CQB的风险。如果站住脚，那么会获得相对肥硕的装备。到时不必久留，南城区拥有两条公路，找个车就溜了。

Plan C：如果落地时就处于劣势，那么直接在空中找车，一人抢车其余人抢枢纽房。枢纽房独立于外，很少有整支队伍去放弃南北两点而非抢枢纽房不可。然后司机带着大伙就溜了。

有的朋友可能对我的三个计划有些疑问：为什么基于北厂或者枢纽房开始的计划是以进攻或逃跑为主?以南城为核心的计划是以CQB和发育为主?

(上图为小编在北部石头山顶观察Impala地区，注意地图上小编的位置)

从上图可以看出整个Impala地区，南高北低。貌似有高大复合建筑的北厂区实际上是个低点，枢纽房位于中间，南城区虽然都是矮房子实际上是高地。所以如果守北区很有可能被高打低从而封死在几个有高度均势的房屋内;而北区主动进攻南区，南区内的人很难及时获得预警，等发现敌人时对方已经渗透进南区了;如果以枢纽房作为起点，恐怕等跑到堆放的区域对方已经搜了好几个点位，这真的好打吗?

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所以小编个人认为本地区内战北区天生主攻、南区天生偏守、枢纽房以撤退换点为主。

宏观打法分析

先把结论放在这里：Impala地区随便进攻没法守。

Impala地区，从海拔角度考虑有至少五个梯次高度：厂区高度、公路和旷野、南城区、北山、南山;从交通角度考虑三山夹两路还可能存在一支来自于三岛的“海军陆战队”的马润。所以在这个队伍最多四人的游戏里不存在根据这个点防守其他角度的可能性，顶天能做到用精准的狙击把后来者打死打残打跑。如果对方一心要进来打，随随便便就进来了。所以对这个地区的打法研究以如何进攻?攻进来怎么打出去?为核心。

1、尽量从北向南进攻此地区。因为北山和西山的存在，先在高地观察确认北区安全，然后进入北区后就可以向南区进行渗透。这个做法能规避很多风险，而且北区的地理特性决定了这里适合做踏脚板。

(北区最高的一间小房，注意小地图上位置)

上图中的房屋位于北区的高点，海拔和南区公路基本持平，内部分一二两层，少窗。可以当做很好的火力掩体，如果对方进攻我方则可以利用其内部复杂出入口简单的特点蹲守。是一个攻守一体的好房子。

(北区高架台的视野)

高架台的海拔和上图的小房间差不多，既可以观察或狙击南区和枢纽房。还可以通过跳着打喷子的方式攻击试图攻进来的敌人，不过记得把跳跃和攀爬键分离，别按了下空格没跳起来而是翻过栅栏摔趴在对手面前。这一行是防盗贴语句，本帖首发小黑盒绝地板块，未经允许不得盗载。人建议把仅跳跃设置在空格仅攀爬设置在大写锁定或者tab键。而南区因为城镇特性，进去后就是常规的绕来绕去的巷战和CQB。枢纽房地区四面漏风但是缺少火力位置，不适合当据点使用。所以从外部到内部的角度上来看北区是最重要的。

如果实际情况决定了我们无法到达北部那该怎么办呢?

西部东进战略：在西山上狙击或观察，然后向枢纽房进军。

莽夫虎逼流：开车直接往里冲。推荐冲南区或枢纽房，冲北区风险太大。而且最好是开着van包车，从公路踩着油冲进去。van包车血量厚实底盘低漂移减速快，在公路上也能达到九十迈以上的速度，是比较稳妥的强冲选择。

一路向北式：无车且从南向北时从南部丘陵观察确认安全后向北过公路进入东部山区，然后决定下一步行动。

山丘之王大法：占领东部山区，然后吊打这帮脚底下的渣渣。最好在狙击枪和高倍镜比较多时这么干，而且要准备好足够的巴吉与双人摩托。

我们马润有力量：从三岛发育，登陆后上东山区变身成山地师，观察哪有人然后偷偷过去摸鱼揽件。或者直接溜进北厂区然后参考北区核心打法。