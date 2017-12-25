《绝地求生》沙漠刷车刷船位置图解 绝地求生沙漠刷车地图

《绝地求生》沙漠跑毒过程中交通工具是必不可少的，而地图中哪些位置容易刷车，想必很多小伙伴还没摸索出来吧，今天小编带来了《绝地求生》沙漠刷车、刷船位置图解，一起来了解一下吧。

Los Leones：狮之城

作为地图中最大的城市，狮之城有众多的商店，新建筑物带来全新的天际线，金碧辉煌的城市中心，玩家可以通过众多的建筑工地(烂尾楼)抢占制高点，并且在废弃的商业建筑物中搜刮物资。

EI Pozo：深井镇

深井镇以大型工业区和娱乐设施闻名。玩家可以在Luchador Arena大展身手，在Death bowl展现精湛的摩托车驾驶技巧，又或者，在纺织工厂静静地做一个狩猎者。

Monte Nuevo：新山城

新山城是一个被围墙包围的城市，摇摇欲坠的城墙为玩家在此搜集物资时提供了充足的庇护。

十字路口镇中心是De Toro大桥，大桥西侧是一座古色古香的学校，东侧则为一座非常美丽的教堂。控制小镇的桥梁至关重要，因为它是岛屿和大陆的唯一通道。

Valle del Mar：十字路口镇、海滨小镇

火车站最有名的景观是大型的火车站台，这里也是米拉玛的交通枢纽，玩家需要在荒废已久被掩埋大半的地区展开对战。细心的玩家应该在试图占领这篇区域前搜刮学校和校园周边。

San Martin：圣·马丁

圣·马丁位于房产大亨超级豪宅的西边。检查站和路障无时不刻都在提醒着这片原本宁静的小镇已经变为战区。小镇两侧都能俯瞰全镇，所以进城前一定要谨慎地侦察一番。

Pecado：罪恶之城

作为旅游胜地，这里有着全地图最大的赌场，罪恶之城因为物资充沛和暗藏杀机无时无刻都给玩家带来了紧张刺激感。好斗的玩家会立刻在Arena和Casino展开搜刮，但机智的玩家则会选择其中的四层酒店。

Chumacera：轴承高地

轴承高地原本是一片繁荣的纺织工业区，废弃工厂可以看到道路及两旁的住宅区，建筑物和地形形成的垂直落差将使得这里风险与收益共存。