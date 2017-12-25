《绝地求生》正式版更新公告中并未提及步枪弹道与后座力变化，很多玩家觉得后坐力减小了不少，到底是不是真的呢?下面小编带来了《绝地求生》步枪弹道与后坐力改动图文解析，一起来了解一下吧。

注意都是30发，没装扩容or快速。补充老版本对比图，老版本的图全是补偿器+三角，满配。

M16A4

M16A4老版本补偿器。

M16A4新版本补偿器。

三连发的速度貌似比以前更低了，总的来说一条直线，非常稳。貌似由于子弹初速最快的缘故，M16A4的衰减最低，两三百米可以比SCAR-L高一两点吧。影响不大。

AKM

AKM老版本补偿器。

AKM新版本补偿器。

AKM前7发比较稳定，后面就是瞎飞了。但还是比较好用的，近战的话一般也是几发搞死一个人了。虽然AKM在300m以内(更远的还没算)伤害都比556高，但是致死枪数基本没差。

SCAR-L

SCAR-L新版本，消焰器+垂直握把。

SCAR-L新版本，消焰器+三角握把。

SCAR-L老版本，补偿器+三角握把。

泼水的话非常棒，远距离点射个人觉得垂直好，全自动泼水肯定是选三角了。

M416

新版本M416消焰器+垂直握把(木有枪托)。

新版本M416消焰器+三角握把(木有枪托)。

老版本M416满配，枪托+三角+补偿器。

和SCAR-L差不多，M416要的配件多，DPS高点吧，然后远距离衰减也弱一些。