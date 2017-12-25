绝地求生封号查询 绝地求生封号原因一览

本文为大家带来绝地求生封号查询和封号原因一览，把封号查询的流程步骤和封号的原因介绍给大家，希望对大家有所帮助。

绝地求生封号查询

1.首先在桌面上打开steam游戏平台，如图所示

2.打开面板后点击steam，如图所示

3.弹出下拉菜单，点击设置，如图所示

4.在左侧选择账户，如图所示

5.这里可以查看账户信息，查看VAC状态，表明账户现在的状态，如图所示

6.可以查看账户是否被封，以及一些信息，如图所示

7.如果想想了解VALVE反作弊系统，可以点击页面进去查看，如图所示

绝地求生账号被封原因以及避免被封的办法

最近WG横行可能很多人都能遇到，但是据我所知所有开过WG的号都活不过24小时，那么账号被封的原因有很多，我们绿色玩家需要怎么做才能不被封呢?

第一：开过外挂的是必然要被封号的，这种类型的账号是无法解封以及申诉的。

第二：好多玩家说，我没有使用外挂，没有用宏，为什么我在网吧玩了一晚上账号就被封了。在这里跟大家解释一下，官方有明确公告，跟使用外挂的玩家组队也会导致你的账号被封，即使是随机组到的外挂，那么你和他一起玩，官方也是持0容忍的态度的。避免方法就是，遇到外挂及时退出游戏，或者杀死他然后退出游戏，但是我不建议大家这么做，因为官方有明确表示，对于杀死队友的这类玩家，如果你有视频举报的话，那么他的账号也会被封。(杀不杀自己判断，只要他没视频你就是安全的)但是杀死他你也一定要退出游戏，因为他杀了别人，别人判断他是外挂，你杀了他没有退出游戏，也会被封。

第三：总所周知H1Z1和绝地求生出自同一人之手，H1Z1打击外挂的办法是，只要这台机器使用过外挂，那么即使你没有使用过外挂或者宏，在这台电脑登陆你的账号的话，也会被封号，这就是为什么有玩家说，我没开挂没使用宏，网吧玩了一晚上就被封了，之前通过这个理由可以跟官方申请解封，但是现在官方已经拒绝了这项理由，就是你即使被误封，也不会解除，所以大家在网吧玩还是要慎重，他封号不仅仅是封账号，还有封设备。

第四：鼠标宏，官方已经有公告，严禁游戏中使用鼠标宏，对于使用鼠标宏的 。是会被封。不要心存侥幸心理。

第五：玩家在玩绝地的时候自己玩可能有点无聊，大家都没有固定队友的话可能会去一些频道找队友一起玩，但是你如何判定他有没有使用过外挂呢?那么如果他使用过，他即使这一局跟你玩没有开，但是你跟他组排也会涉及到你的账号被封。那我们到底应该怎样去判断呢?找队友时要找一些玩的时间久的，比如一百小时+ 库存有几百块几千块的，这类型玩家开挂的可能性很低，如果账号被封，库存也会被封，皮肤都将交易不了。开外挂的人也不会拿自己辛辛苦苦玩了几百小时的号去开挂吧。

第六：黑货库存，所谓黑货是指盗别人的库存，有些心怀不轨的人会盗别人的steam账号

然后把别人库存里面的东西卖掉，这些人往往低于市场价格卖一些皮肤物品，大家切勿贪图小便宜而吃大亏，到时候财物两空。如果你发现你的steam账号被盗了跟官方反馈会追回这些物品，同时封掉这些买你皮肤的人。