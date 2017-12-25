斗鱼主播蛇哥承诺《绝地求生》没开挂 国服更新后线下证明

似乎现在《绝地求生》的主播圈陷入了一个怪圈，主播们总会因为各种各样的原因被人怀疑“开了挂”。斗鱼主播蛇哥最近也一直受到开挂传闻的困扰。今天他更是在自己的微博上发长文，承诺在国服更新后的一周内进行线下证明，证明自己绝对不是外挂。

蛇哥微博正文部分截图

以下是其微博原文：

关于我在昨天直播中承诺的线下证明的事情!我在微博上也发表一份声明!

在国服更新后的一周内!

我会邀请不同平台不同战队的选手!业内知名人士!现场观众!线下监督我在实战为大家表演我15倍压枪!

电脑由第三方提供!并且会邀请官方有关反外挂人员来检测电脑!或是在相关人员监督下直播开启反外挂软件演示!

具体会在国服开启时为大家通知具体时间!人员!地址!

如果没有完成以上承诺!请各位支持我的朋友转黑!

在线下证明后!我会找到一位完全理解游戏机制!真正懂游戏的专业人士!去回应各大up主和媒体故意颠倒是非!误导大众欺骗大众视角的一切玩具锤视频!(我没钱发律师函!请各位不要慌)

我会努力全方位360度去证明我没有使用过任何的外挂和插件!

绝对做到所有事情合理!保证从各种角度出发去消除大众所有疑虑!

只希望各位在我证明我绝对不是外挂后!能保持以往的路人态度!还我们没有开过挂的主播和真心想好好看直播的观众一个良好的直播环境!并且呼吁身边的人不要使用外挂!外挂给我们造成了太多的伤害!

我只希望大家以后能够理解我这段时间的经历!我没有使用过外挂却被如此诋毁和谩骂!而且不要拿我和别人比较!

因为我会证明一个没有使用过一次外挂的人!给出的证据说服力是完全不一样的!

我没有在拖时间或是想要冷处理!

我个人觉得在国服开启之前做任何的澄清和证实都是没有意义的!

因为我们现在的游戏环境的运营公司对于主播开挂事件的态度过于暧昧!你也不知道他到底是不是想睡你还是只是想抱抱你!什么也不做!这才是游戏圈风气混乱的本质原因!

所以开过挂的和没有开过挂的，其实主播做的所有的证实都是一样的!信你的人信!不信你的人还是不信!你可能会招来更多信你的人!但是你也会招来更多质疑你喷你的人!没有意义!就是因为暧昧是一个不好的行为!

我相信国服!相信迎接我们的是一个安逸舒适少外挂的游戏环境!

还有一点我想声明一下!我没有什么经济公司!也没有什么公关团队!甚至还有人质疑我关系好后台硬!

试问一下!你看到过网上有新闻帮我说话的吗?你见过我发的微博里面有好好使用过标点符号的文章吗?

我工资还扣押在斗鱼呢!现在我不要太穷!很快连保健钱都没了!斗鱼都不敢完全相信我不是挂!我是理解的!因为发生了太多事情!所以我也为了让平台安心!主动不拿我这几个月的工资!这是做人的基本原则吧!我没有开过挂我至少敢做这样的事情!你要让别人相信你!至少你连后路都不能留给自己!清白对我这样的人来说!大于一切!

还有我想提醒一下各位小编!我这篇微博只有1000字!请尊重自己的数学老师!

很多黑暗势力即将瓦解!很多事情就快水落石出!

我只是一个平淡用心努力直播了几年的主播!

你们要强制为我加戏!那我只能配合你们演出!

我想提前提醒那些在背后花了大精力大价钱在背后搞事情搞新闻的人!

你们错在一点!

就是你们认为我开挂了!

所以你们这一次，必败无疑!