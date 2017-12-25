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《女神异闻录5：星夜热舞》2018年发售 登陆PS4/PSV平台

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2017-12-25 17:24:08| 编辑：林克醒来

在刚刚的《女神异闻录5》直播活动中，Atlus公布了《女神异闻录5：星夜热舞(Persona 5：Dancing Star Night)》的预告视频，并确定该游戏将于2018年5月24日登陆PS4、PSV平台，敬请期待!

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《女神异闻录5：星夜热舞》预告视频：

另外，《女神异闻录3：月夜热舞》也将于2018年5月24日发售，登陆PS4、PSV平台。

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《女神异闻录3：月夜热舞》预告视频：

对于单独的两款游戏而言，PS4版售价7480日元(约合434元)，PSV版售价6980日元(约合405元)。

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此外，官方还推出了两种限定同捆版，第一种限定版售价16880日元(约合980元)，包含：

·PS4版《女神异闻录3：月夜热舞》

·PS4版《女神异闻录5：星夜热舞》

·PS4版《女神异闻录4：舞夜狂欢(下载版)》

·4张原声大碟(超过60首曲目)

第二种限定版售价15780日元(约合916元)，包含：

·PSV版《女神异闻录3：月夜热舞》

·PSV版《女神异闻录5：星夜热舞》

·豪华DLC包

·4张原声大碟

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视频画面：

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