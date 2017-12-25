《绝地求生》PC正式版性能分析 优化还是不错的

《绝地求生：大逃杀》PC1.0正式版在12月22日正式上线。本次正式版更新共有约12GB大小的文件需要下载，更新内容包括全新的沙漠地图、翻越攀爬动作，以及全新的载具和武器。

简介：

外媒在第一时间放出了游戏的PC性能测试，本次测试采用了i7 4930K(超频至4.2Ghz)，8GB内存，RX580，GTX980Ti与GTX690显卡，本作并不支持多显卡，因此GTX690可以看做是GTX680，那么，然我们一起来看看游戏性能到底如何吧。

可以看到PC版本的画面选项还是很丰富的，包括抗锯齿，后期特效，阴影，材质，视距，植被，同时还有FOV视角，分辨率比例，垂直同步，动态模糊等等。

评测：

为了测试CPU对游戏的影响，外媒模拟了双核，四核，六核CPU的情况。可以看到，这款游戏可以在双核CPU下正常运行，不过帧数会受到一些影响。而游戏中，CPU也没有出现满载的情况，可能原因是由于DX11 API导致。

《绝地求生》在六核心CPU下能以惊人的效率运行，大多数情况下都可以保持60帧的速率，此外，游戏在四核心下也能保持如此运行效率。可以看到，在双核四线程的设置下，游戏的帧数比双核双线程也提升了不少。

显卡方面，GTX980Ti当仁不让的夺得宝座，在1080p分辨率，全特效下能保持60帧，RX580的情况也不错，全特效下平均为57帧，画面降一档就可能以60帧运行了。此外，GTX690的情况不尽如人意，游戏不支持SLI，因此这块显卡无法发挥最佳性能，由于显存容量，画面材质设置为低的情况下，平均帧数也非常低。

结论：

总的来说，《绝地求生大逃杀》在PC上的优化还是不错的，不仅画面优化良好，在控制上也调试的不错，当然，希望制作组能在日后将网络连接问题好好优化一下，让玩家更好的体验游戏。

游戏截图：