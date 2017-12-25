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继苹果之后 谷歌也要求开发商公布“开箱子”概率

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2017-12-25 17:05:14| 编辑：林克醒来

此前苹果对其应用商店规定，要求手游开发商必须公开随机虚拟物品能够的掉率机制，这个规定也对亚洲手游市场产生了较大的影响。而近日，谷歌也紧随其后，在Google Play Store中加入了相似的要求。

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根据谷歌的开发者指南最新资料显示，游戏开发者在“提供百宝箱、幸运转盘或类似抽奖机制来使用户获得虚拟物品的应用时，必须在用户使用此抽奖机制前，告知用户每件可能物品的获奖概率。”与此前苹果的严格要求相比，虽然谷歌并未声明更多的细节，但显然，其在“开箱子”概率透明化方面的立场同样坚定。

英国玩家情愿将开箱子列为赌博行为

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事实上，苹果和谷歌两家平台之所以突然更新关于游戏内购的要求，很大一部分原因是受到此前的端游”开箱子”事件。由于EA《星球大战：前线2》的余波，许多国家的政府开始注意到“开箱子”这一游戏内购模式，诸如比利时，美国的夏威夷州等已经将开箱子列为赌博行为，禁止游戏中加入此类机制。而手游的“开箱子”同样被包含在内。作为全球影响力较大的两家手游平台，IOS和Google Play显然也不想去挑战相关政府的权威。因为一些厂商的行为而导致自身利益受损，这肯定是他们不愿意看见的。

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从效果上来看，虽然Google Play的此次规定对于国内手游市场不会造称十分明显的影响。而对于全球其他地区来说都有很大的冲击力，如韩国这种Google Play占市场较大份额的国家自然是首当其冲。

此外，更为重要的一点事，Google Play新兴市场的占有率十分高。根据App Annie前不久的数据报告显示，Google Play的第3季度主要下载量增长都是来源于新兴市场，而其中又以东南亚地区最为显著，如印度等已经成为了其下载量的最大贡献者。

而考虑国内手游“开箱子”不透明现象的普遍，以及东南亚和韩国都是国内重要的厂商出海地区的因素，此次谷歌的规定还是具有较大的影响。

看完这篇文章有何感受？

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