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LOL荣耀奖励无法领取怎么回事？LOL荣耀奖励无法领取解决方法

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2017-12-25 16:25:45| 编辑：一个旅人

在2018年的1月1日，LOL里的玩家们就可以开始在游戏里领取到自己的荣耀奖励了哦。不过由于此次领取荣耀奖励是有一定的限制，因此有些玩家会无法领取奖励。当你发现自己的lol荣耀奖励怎么领取不了的时候，那么就来看看小编接下来介绍的攻略哦!

lol荣耀奖励怎么领取不了?

首先我们这次的荣耀奖励是需要用户的荣耀等级达到3级之后才可以领取，因此如果你的荣耀等级没有达到要求的话，那么就赶紧趁这个几天来快速提升下荣耀等级吧。而达到等级要求的玩家就可以在活动中领取到一个独特的守卫，你的荣耀等级越高，领取到的守卫就越好。

LOL荣耀奖励无法领取问题1

另外此次的荣耀结算时间是在12月31日，而在结算完成之前如果用户们因为各种原因被游戏官方给封号禁言了的话，那么你就同样也无法领取到此次的奖励。因此小编建议大家，在最近这段时间可千万不要在游戏里发一些脏话，同时也不要去刷等级，这样的话就可能领不到荣耀奖励了哦!

LOL荣耀奖励无法领取问题2

最后小编再为大家分享一下提升荣耀值的方法，我们要做的就是和自己的好友去打匹配，然后通过完美的发挥来让自己的其他队友为你点赞。当点赞的数量越多时，你就可以让自己的等级提升。

看完这篇文章有何感受？

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