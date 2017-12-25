绝地求生Crash Reporter错误代码怎么回事？绝地求生Crash Reporter解决方法

在前段时间的时候，绝地求生就曾经出现过Crash Reporter报错的问题，不过后来已经被解决了。不过随着正式服的出现，这个问题又开始频繁发生，而且还都是在玩新地图的时候出现。接下来我们可以来看看绝地求生正式服CrashReporter报错怎么办的解决方法。

绝地求生正式服CrashReporter报错怎么办?

不知道大家还记不记得当初游戏出现Crash Reporter报错时的情况呢?当时游戏之所以会出现这个问题，主要原因还是由于电脑显卡的问题。当时我们使用的方法是将自己电脑里的显卡驱动更新到最新版本，同时还要修改自己电脑的内存频率。

而这次在绝地求生正式服出现这个问题的原因和上次是不一样的，因此我们在解决方法上也需要做一定的调整。而且这次问题都是用户体验沙漠地图的时候，在跳飞机的情况下就会直接游戏崩溃，但我们如果体验老地图就不会出现这个问题。所以我们需要根据这个情况来进行研究。

小编这里为大家介绍下处理绝地求生正式服出现Crash Reporter报错的正确方法，首先我们需要先把自己电脑上的《绝地求生大逃杀》直接卸载掉，然后再使用全英文的路径来重新下载并安装这款游戏。

当我们安装好游戏之后，可以到游戏的设置页面上，我们点击显卡设置，然后将其中一个垂直同步的选项给关闭掉，这样大家就可以解决这个问题了哦!