绝地求生正式版游戏中有不少玩家反馈出现白屏问题，那么绝地求生正式版白屏了怎么办?绝地求生正式版白屏怎么解决?下面和小编一起去了解一下吧。

绝地求生正式版白屏怎么办?

白屏一般是Reshade插件造成的。

在官方正式修复这个问题之前，将Reshade关闭或卸载即可解决，或关闭Reshade显示FPS的功能(按shift+F2，进入Setting，把FPS前面的勾去掉即可)。