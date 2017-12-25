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来源：
91单机游戏
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发表时间：2017-12-25 16:23:01|
编辑：azi
绝地求生正式版游戏中有不少玩家反馈出现白屏问题，那么绝地求生正式版白屏了怎么办?绝地求生正式版白屏怎么解决?下面和小编一起去了解一下吧。
绝地求生正式版白屏怎么办?
白屏一般是Reshade插件造成的。
在官方正式修复这个问题之前，将Reshade关闭或卸载即可解决，或关闭Reshade显示FPS的功能(按shift+F2，进入Setting，把FPS前面的勾去掉即可)。
1、如果您未安装91盒子，请选择“游戏高速下载”。2、安装好91盒子客户端后，请重启浏览器，点击“高速下载”按钮盒子将自动下载游戏。手动下载地址
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