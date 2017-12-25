91游戏 单机游戏 安卓游戏 苹果游戏 街机游戏 大型游戏 游戏知道 攻略 补丁 合集 专题

游戏排行
首页 > 游戏资讯> 游戏攻略> 绝地求生：大逃杀攻略> 正文

绝地求生：大逃杀

版本

绝地求生正式版白屏了怎么回事 绝地求生正式版白屏解决办法

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2017-12-25 16:23:01| 编辑：azi

绝地求生正式版游戏中有不少玩家反馈出现白屏问题，那么绝地求生正式版白屏了怎么办?绝地求生正式版白屏怎么解决?下面和小编一起去了解一下吧。

绝地求生正式版白屏了怎么办 绝地求生正式版白屏怎么解决

绝地求生正式版白屏怎么办?

白屏一般是Reshade插件造成的。

在官方正式修复这个问题之前，将Reshade关闭或卸载即可解决，或关闭Reshade显示FPS的功能(按shift+F2，进入Setting，把FPS前面的勾去掉即可)。

  • 游戏类别：动作冒险
  • 游戏平台：Win7/WinXP/win2003
  • 开发商：
  • 语言：简体中文游戏
  • 发行时间：2017-03-26 00:00:00
  • 好玩 +1 47
  • 一般 +1 0
  • 不好玩 +1 5
18.00 GB
7.9

52投票

加入收藏 复制地址
看完这篇文章有何感受？

相关文章

精彩美图

精彩专题

  • 植物大战僵尸：花园战争2
    《植物大战僵尸：花园战争2》是《植物大战僵尸：花园战争》的续作，该游戏将带领大家重返PVZ宇宙，感受一个更大和更冒险的新体验。
    游戏专题
  • 我的世界2
    《我的世界》是一款休闲益智的3D的第一人称沙盘游戏，在游戏中它所给玩家呈现的世界并不是华丽的画面与特效，反而是注重在游戏性上面。玩家在游戏中做着「建设」与「破坏」两件事，但是透过像乐高一样的积木来组合与拼凑，轻而易举的就能制作出小木屋、城堡甚至城市，但是若再加上玩家的想像力，空中之城、地底都市都一样能够实现。
    游戏专题
  • 暗黑破坏神3
    《暗黑破坏神III》是暗黑破坏神系列的完美延续。玩家可以在五种不同的职业中进行选择，如野蛮人或者巫医，每种职业都有一套独特的魔法和技能。玩家们在冒险中可以体验丰富多样的设置、感受史诗般的故事情节，挑战无以计数的恶魔、怪物和强大的BOSS，逐渐累积经验，增强能力，并且获得具有神奇力量的物品。凭借简洁易懂的界面、快节奏的战斗和暗黑迷们一直企盼的惊心动魄的游戏体验，《暗黑破坏神III》将成为《暗黑破坏神II》完美的续作。此外，该游戏还有诸多新的亮点，足以让暗黑系列的动作角色扮演游戏体验达到一个新的高度。
    游戏专题

关于91单机 | 大型单机游戏 | 联系我们 | 街机游戏 | 网站地图 | 移动版 | 好玩的单机游戏

|

专业的单机游戏下载网站 91单机游戏 (91danji.com) 打造不一样的 单机游戏下载基地 沪ICP备13029565号-7 沪网文【2016】4325-322号

浙公网安备 33060202000537号