支付宝圣诞活动8积分在哪换 支付宝圣诞抢红包攻略

支付宝圣诞活动8积分在哪换，圣诞支付宝8积分换最高188元红包，相信大家都等不及了，一起来看看吧。

支付宝圣诞红包怎么领

扫描上方二维码即可领取红包，最高1225亲测有效，快来试试

红包到店付款可以直接抵扣

支付宝又来搞事情，前几天刚宣布赚钱红包升级，赏金翻倍，今天又派圣诞老人来给大家发红包，12月23至25日，用户参与活动最高可领1225元圣诞红包。

支付宝自2017年9月初上线“赚钱红包”功能开始，朋友圈、空间、微博等等平台就被支付宝红包占领，参与该活动的用户每天可领取1个支付宝红包，红包金额为0.1元—99元不等。在获得红包之后，用户在进行线下支付时系统便将自动用于抵扣金额。值得一提的是，在12月份，用户每天还可以最高领888元惊喜红包，红包还能拆分使用。用户只需前往支付宝首页搜“发红包”，也能生成自己的赚钱红包。

支付宝扫商家粘贴的红包二维码，领取免费红包后付款可直接抵扣。

温馨提示：领取到的红包只有三天有效期，惊喜红包有效期仅为一天，单个红包可拆分使用，红包使用后才能获得下一次领取机会。

还需要注意的是，所领取的赚钱红包仅仅只支持中国大陆地区的实体门店，并且不能提现。这些红包除了单独使用之外，还可叠加使用，用户一次可叠加抵扣10个红包。