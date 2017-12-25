91游戏 单机游戏 安卓游戏 苹果游戏 街机游戏 大型游戏 游戏知道 攻略 补丁 合集 专题

游戏排行
首页 > 游戏资讯> 软件教程 > 正文

支付宝圣诞活动8积分在哪换 支付宝圣诞抢红包攻略

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2017-12-25 16:22:18| 编辑：azi

支付宝圣诞活动8积分在哪换，圣诞支付宝8积分换最高188元红包，相信大家都等不及了，一起来看看吧。

支付宝圣诞红包怎么领

支付宝圣诞活动8积分在哪换 支付宝圣诞抢红包攻略

扫描上方二维码即可领取红包，最高1225亲测有效，快来试试

红包到店付款可以直接抵扣

支付宝圣诞活动8积分在哪换 支付宝圣诞抢红包攻略

支付宝又来搞事情，前几天刚宣布赚钱红包升级，赏金翻倍，今天又派圣诞老人来给大家发红包，12月23至25日，用户参与活动最高可领1225元圣诞红包。

支付宝自2017年9月初上线“赚钱红包”功能开始，朋友圈、空间、微博等等平台就被支付宝红包占领，参与该活动的用户每天可领取1个支付宝红包，红包金额为0.1元—99元不等。在获得红包之后，用户在进行线下支付时系统便将自动用于抵扣金额。值得一提的是，在12月份，用户每天还可以最高领888元惊喜红包，红包还能拆分使用。用户只需前往支付宝首页搜“发红包”，也能生成自己的赚钱红包。

支付宝扫商家粘贴的红包二维码，领取免费红包后付款可直接抵扣。

温馨提示：领取到的红包只有三天有效期，惊喜红包有效期仅为一天，单个红包可拆分使用，红包使用后才能获得下一次领取机会。

还需要注意的是，所领取的赚钱红包仅仅只支持中国大陆地区的实体门店，并且不能提现。这些红包除了单独使用之外，还可叠加使用，用户一次可叠加抵扣10个红包。

看完这篇文章有何感受？

相关文章

精彩美图

精彩专题

  • 植物大战僵尸：花园战争2
    《植物大战僵尸：花园战争2》是《植物大战僵尸：花园战争》的续作，该游戏将带领大家重返PVZ宇宙，感受一个更大和更冒险的新体验。
    游戏专题
  • 我的世界2
    《我的世界》是一款休闲益智的3D的第一人称沙盘游戏，在游戏中它所给玩家呈现的世界并不是华丽的画面与特效，反而是注重在游戏性上面。玩家在游戏中做着「建设」与「破坏」两件事，但是透过像乐高一样的积木来组合与拼凑，轻而易举的就能制作出小木屋、城堡甚至城市，但是若再加上玩家的想像力，空中之城、地底都市都一样能够实现。
    游戏专题
  • 暗黑破坏神3
    《暗黑破坏神III》是暗黑破坏神系列的完美延续。玩家可以在五种不同的职业中进行选择，如野蛮人或者巫医，每种职业都有一套独特的魔法和技能。玩家们在冒险中可以体验丰富多样的设置、感受史诗般的故事情节，挑战无以计数的恶魔、怪物和强大的BOSS，逐渐累积经验，增强能力，并且获得具有神奇力量的物品。凭借简洁易懂的界面、快节奏的战斗和暗黑迷们一直企盼的惊心动魄的游戏体验，《暗黑破坏神III》将成为《暗黑破坏神II》完美的续作。此外，该游戏还有诸多新的亮点，足以让暗黑系列的动作角色扮演游戏体验达到一个新的高度。
    游戏专题

关于91单机 | 大型单机游戏 | 联系我们 | 街机游戏 | 网站地图 | 移动版 | 好玩的单机游戏

|

专业的单机游戏下载网站 91单机游戏 (91danji.com) 打造不一样的 单机游戏下载基地 沪ICP备13029565号-7 沪网文【2016】4325-322号

浙公网安备 33060202000537号