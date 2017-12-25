张艺谋电影《影》什么时候上映？影剧情介绍

近几年，几大导演的作品都不尽人意，但是在今年都有了不错的回流。比如冯小刚的《老炮儿》和《芳华》，陈凯歌的《妖猫传》都能看出满满的诚意。而张艺谋的新电影《影》也是不少人说期待的。说到张艺谋的古装电影《长城》可以说是烂片，而《影》也是一部古装电影，张艺谋可以为自己正身吗?

《影》主要聚焦三国中两次攻取荆州的故事，可能又是一部气势磅礡的电影，这也是张艺谋继《长城》之后，又一部古装电影。此次的新片《影》所截取的是《三国》故事中的一段，重点讲述蜀国的故事。有别于张艺谋以往作品浓郁的色彩风格，新片《影》的影像更偏向于中国传统的水墨画，黑白色调鲜明。

悉，在拍摄《长城》的三年中张艺谋一直在打磨该片剧本，演员在2016年底前均已选好。孙俪担任本片女主，但具体饰演的角色形象，百度百科也没给出答案，还是到时候拭目以待吧。而《影》的男主则由孙俪老公邓超出演，影片中，邓超一人分饰两角，一人灰衣褴褛神情萧索。

孙俪和邓超这对夫妇的演技，观众都是有目共睹的，邓超更是凭借自己精湛的演技拿下了今年的影帝。可以说只要这夫妇不演喜剧，那么演技绝对是备受观众认可的。