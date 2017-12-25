91游戏 单机游戏 安卓游戏 苹果游戏 街机游戏 大型游戏 游戏知道 攻略 补丁 合集 专题

游戏排行
首页 > 游戏资讯> 八卦杂谈> 正文

张艺谋电影《影》什么时候上映？影剧情介绍

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2017-12-25 16:22:11| 编辑：一个旅人

近几年，几大导演的作品都不尽人意，但是在今年都有了不错的回流。比如冯小刚的《老炮儿》和《芳华》，陈凯歌的《妖猫传》都能看出满满的诚意。而张艺谋的新电影《影》也是不少人说期待的。说到张艺谋的古装电影《长城》可以说是烂片，而《影》也是一部古装电影，张艺谋可以为自己正身吗?

发大是大非

《影》主要聚焦三国中两次攻取荆州的故事，可能又是一部气势磅礡的电影，这也是张艺谋继《长城》之后，又一部古装电影。此次的新片《影》所截取的是《三国》故事中的一段，重点讲述蜀国的故事。有别于张艺谋以往作品浓郁的色彩风格，新片《影》的影像更偏向于中国传统的水墨画，黑白色调鲜明。

的烦恼呢发是的

悉，在拍摄《长城》的三年中张艺谋一直在打磨该片剧本，演员在2016年底前均已选好。孙俪担任本片女主，但具体饰演的角色形象，百度百科也没给出答案，还是到时候拭目以待吧。而《影》的男主则由孙俪老公邓超出演，影片中，邓超一人分饰两角，一人灰衣褴褛神情萧索。

侮辱还记得封面

孙俪和邓超这对夫妇的演技，观众都是有目共睹的，邓超更是凭借自己精湛的演技拿下了今年的影帝。可以说只要这夫妇不演喜剧，那么演技绝对是备受观众认可的。

看完这篇文章有何感受？

相关文章

精彩美图

精彩专题

  • 植物大战僵尸：花园战争2
    《植物大战僵尸：花园战争2》是《植物大战僵尸：花园战争》的续作，该游戏将带领大家重返PVZ宇宙，感受一个更大和更冒险的新体验。
    游戏专题
  • 我的世界2
    《我的世界》是一款休闲益智的3D的第一人称沙盘游戏，在游戏中它所给玩家呈现的世界并不是华丽的画面与特效，反而是注重在游戏性上面。玩家在游戏中做着「建设」与「破坏」两件事，但是透过像乐高一样的积木来组合与拼凑，轻而易举的就能制作出小木屋、城堡甚至城市，但是若再加上玩家的想像力，空中之城、地底都市都一样能够实现。
    游戏专题
  • 暗黑破坏神3
    《暗黑破坏神III》是暗黑破坏神系列的完美延续。玩家可以在五种不同的职业中进行选择，如野蛮人或者巫医，每种职业都有一套独特的魔法和技能。玩家们在冒险中可以体验丰富多样的设置、感受史诗般的故事情节，挑战无以计数的恶魔、怪物和强大的BOSS，逐渐累积经验，增强能力，并且获得具有神奇力量的物品。凭借简洁易懂的界面、快节奏的战斗和暗黑迷们一直企盼的惊心动魄的游戏体验，《暗黑破坏神III》将成为《暗黑破坏神II》完美的续作。此外，该游戏还有诸多新的亮点，足以让暗黑系列的动作角色扮演游戏体验达到一个新的高度。
    游戏专题

关于91单机 | 大型单机游戏 | 联系我们 | 街机游戏 | 网站地图 | 移动版 | 好玩的单机游戏

|

专业的单机游戏下载网站 91单机游戏 (91danji.com) 打造不一样的 单机游戏下载基地 沪ICP备13029565号-7 沪网文【2016】4325-322号

浙公网安备 33060202000537号