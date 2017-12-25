第五人格鹿头班恩有什么技巧？第五人格鹿头班恩玩法介绍

第五人格鹿头班恩怎么玩?鹿头班恩作为监管者之一，主要的特点就是快速和勾人的特色，那么关于鹿头班恩玩法技巧，以下相关介绍!

第五人格鹿头班恩怎么玩

鹿头的技能是钩子，1阶和2阶都是钩子，向当前镜头中心点方向甩出一个钩子，若是命中逃生者则将逃生者拉向自己身边，命中场景物体则将自己拉到场景物体中间，一阶钩子不会造成伤害，二阶钩子则会对逃生者直接造成一次相当于普攻的伤害。

鹿头的使用要点是尽快进入一阶段，遇到特别溜的逃生者或者对抗属性比较强(佣兵、前锋等)的逃生者不建议一直追，能打到就打，打不到就换个其他逃生者追，尽快积攒存在感到一阶段，拥有技能再回头收拾这些对抗比较强的逃生者。

鹿头的钩子技能想要命中需要一定局数练习才能良好的掌握，我大概用了有几十局才能做到一发入魂，下面有些经验可以和大家分享：

1、对于新手我建议不要直接点击技能释放，长按技能按键会出现一个瞄准线，用瞄准线对准逃生者再释放会好命中的多。

2、钩子可以穿过窗户和放倒的木板，遇到特别皮的喜欢站在窗户木板后面浪的逃生者直接来上一钩就好。

3、在中高端局，逃生者开始有意识的躲避鹿头钩子，各种蛇皮各种神烦，这种时候假如没有十足的把握不妨先把逃生者逼到不得不翻窗翻板的地方，等他们翻窗翻板时再勾，这种时候还能触发恐惧震慑，一阶段钩也能造成伤害，二阶段钩不用补刀也能将逃生者一击倒地，一发入魂。

4、关于补刀，无论是一二段钩在拉回逃生者后都需要近身补刀，很多逃生者老手被勾中后都会选择反方向蛇皮跑位，这种时候只需要往后退一下就好，鹿头的普攻范围很大，退一点也不会放过往前逃的逃生者，退的这一步又能恰好砍到反向蛇皮的逃生者，有后退习惯之后补刀真的很稳。