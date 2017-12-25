第五人格厂长里奥怎么玩？第五人格厂长里奥技巧攻略

第五人格厂长里奥怎么玩?厂长里奥是作为游戏中初始监管者之一，通过逐渐解锁特质才可以逐渐强化他的能力，接下来一起看看厂长里奥玩法攻略吧!

第五人格厂长里奥怎么玩

厂长是初始送的新手角色，每个人都有。很多人以为这种新手附赠角色一定是最弱的，其实并不是，会玩的厂长是蜘蛛面世之前最可怕的屠夫角色，只是他的很多使用技巧没有在技能描述里写出来，要自己去研究学习。

先说一下厂长的基础技能机制，在厂长1阶时，会拥有一个傀儡技能，点击傀儡技能能在当前脚下位置放置一个黄色傀儡，放置傀儡之后无论厂长在任意位置只要再次点击技能按键就可以与傀儡位置互换，而傀儡的位置也会被标识在雷达上。在厂长二阶时，会多拥有一个功能一样的傀儡技能，可以放出另外一种红色的傀儡。

傀儡被放置后能起到一个大个侦查守卫的作用，会在周围出现逃生者时在技能按键和雷达上给出明显的表示(这动效闪瞎了!!)，同时会在视野内显示出现的逃生者的勾边，有这样提示的时候换过去追就好了，肯定能找到。

基础的使用场景是守尸，就是当你把一个逃生者挂上处刑架就可以在他脚下放置一个傀儡，之后就可以放心的去追杀其他人了。很多萌新是不是觉得只有这些就已经很强了?我想说这完全不够，只有这些最多和其他屠夫差不多强。

下面我要说的这些才是这个屠夫真正op的点!(划重点了)

1，首先，厂长的傀儡能扔，没错，可以丢出去，丢的贼远。只要长按技能按键就会出现一个抛物线，默认落点就是你面前的某个逃生者，这个时候只要稍微推下摇杆，把落点放在逃生者的前进方向，丢出去(用细调位置，交换后有加速的，那点误差跑过去就好)。在这个游戏的后期，总有一些跑的贼快的逃生者角色，像什么佣兵、

前锋，贼烦，这种时候就要用扔傀儡了，傀儡丢前面，自己后面追，前后包夹，根本没路给逃生者跑。

2，上一条也说到了，傀儡交换后会有加速的，但是这个加速的时间并不长，所以我们要利用好这个加速，尽量在加速时间内拉近和逃生者的距离，而不是在这个宝贵的时间里尝试风险攻击(不一定能命中的攻击)。此外据小编亲测，傀儡交换的加速是叠加的，就是说先和一个傀儡交换位置，再和另外一个傀儡交换位置，这两个加速

是叠加的，只要合理的设计，这个叠加加速的时间足够你追到任何一个逃生者。

3，傀儡交换后会默认转向最近的逃生者，无论附近有没有逃生者都会做转向，所以假如在游戏后期找不到逃生者，随便换一下找个准确的逃生者方向也是不错的选择。

再分享一点很重要的个人经验，就是绝对不要贪，看到傀儡图标亮起只要眼前没有特别紧要的事情就赶紧交换回去，傀儡是会被拆掉的，拆掉之后会这个傀儡对应的技能会进入一个特别长的冷却时间，而没有傀儡的厂长就是白板，切忌切忌。

厂长 辅助技能

特别推荐使用传送技能或者窥视者技能，传送是可以以傀儡为目标的，假若有逃生者在拆你的傀儡，直接飞过去，即时阻止拆除的同时可能还能擒获一个逃生者，一举两得;而使用窥视者技能则可以配合两个傀儡的视野，大面积压制逃生者活动区域，甚至在游戏后期完全阻断逃生者修机的可能，也是非常强大。

假如你对于自己的操作没什么太大的信心，很担心被逃生者溜，那也可以使用兴奋或闪现，增强直接对抗能力。使用兴奋不用节省，看到逃生者站在未放倒的板子后面就直接顶着兴奋去砍他，很大概率能越过板子直接砍到逃生者，而闪现就要节省了，冷却时间特别长，没有完全的命中把握或者没有足够的使用必要性就不要释放，

毕竟留在手里能用的技能才是最强的技能。

不建议厂长选择聆听或者巡视傀儡技能，这种主动性的侦查技能对于直接对抗能力不强的厂长意义不大。

还有一个偏门的做法是选择失常，我们都知道后期满技能的厂长是防守能力最强的屠夫角色之一，用失常不断的恢复解码进度拖游戏进程直到自己变得特别强大，虽然有些猥琐但也不失为制胜秘诀。