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绝地求生大逃杀bad module info怎么回事？绝地求生大逃杀bad module info解决方法

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2017-12-25 16:00:09| 编辑：一个旅人

绝地求生大逃杀的1.0正式版才推出没几天，因此这段时间肯定是玩家们疯狂体验正式版的火热时期。不过也正因为新版本刚推出，所以在游戏里就会出现很多问题。接下来我们要介绍的就是关于绝地求生大逃杀badmoduleinfo错误怎么解决的具体办法。

绝地求生大逃杀bad module info错误1

绝地求生大逃杀badmoduleinfo错误怎么解决?

如果大家的电脑还没有出现过这个问题的话，那么小编就先为大家介绍下这个问题出现时的情况。我们在进入游戏并且开始等待载入的时候，会突然发现自己的电脑游戏一下子闪退了。而在闪退之后，大家就会看见游戏里有了一个“bad module info”的报错提示，接下来你就无法进入游戏!

绝地求生大逃杀bad module info错误2

好了，介绍完这个问题的具体情况之后，接下来我们就来讲解下具体的处理办法。首先，大家需要对自己电脑里的输入法进行改动，如果我们用的不是微软自带的输入法的话，那么就必须要先禁用掉这些输入法，然大家再把输入法调整成为除中文模式外的任何一种。

调整好了输入法之后，接下来我们要做的就是检查自己的系统版本。有很多玩家目前的系统版本还是16299.64版，而这个版本是无法适配绝地求生大逃杀1.0正式版的。因此我们就需要将版本更新到16299.98版，当你版本更新完成之后，大家如果再进入到游戏里的话，就会发现问题已经不会再出现了哦!

看完这篇文章有何感受？

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